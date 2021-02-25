ЕС на год продлил санкции против Белоруссии

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Евросоюз продлил на год санкции в отношении 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко и семь компаний.

Совет Евросоюза принял сегодня решение продлить до 28 февраля 2022 года запретительные меры против высокопоставленных государственных чиновников Белоруссии за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, — цитирует ТАСС заявление Совета ЕС.

В конце декабря Евросоюз ввёл третий по счёту санкционный список в отношении Белоруссии. В него попали 29 граждан и семь организаций. В Евросоюзе заверили, что готовы расширять санкции против Белоруссии, если в стране не улучшится ситуация. Европейские чиновники также ввели санкции против официальных лиц Белоруссии. Под них попал и глава государства Александр Лукашенко.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась, писал NEWS.ru.