ЕС и «Восточное партнёрство» обсудили «обеспокоенность» по Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры Евросоюза и стран «Восточного партнёрства» обсудили общую обеспокоенность по поводу ситуации у границ Украины. На встрече в Брюсселе они призвали Россию отказаться от эскалации напряжённости, сообщает РИА Новости.

Мы обсудили нашу общую обеспокоенность в отношении усиления военных сил России на границах с Украиной. Мы призываем Россию к деэскалации, призываем воздерживаться от агрессивных шагов. Мы подчёркиваем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, — отметила она.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Европа «твёрдо отреагирует» на любую агрессию в отношении Киева, и в этом не может быть сомнений.

Ранее стало известно, что Евросоюз собирается вложить в программу «Восточное партнёрство» более €2 млрд. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Данный проект Евросоюза ставит целью развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.