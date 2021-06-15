ЕС и США договорятся об общей политике в отношении России

https://static.news.ru/photo/b56aac22-cdf6-11eb-aa64-96000091f725_660.jpg Фото: Kirsty Wigglesworth/AP/ТАСС

Евросоюз и Соединённые Штаты договорились координировать действия в отношении с Россией. Об этом говорится в документе, составленном по итогам саммита ЕС — США.

Для координации нашей политики и действий мы планируем запустить диалог ЕС — США высокого уровня по России, — подчёркивается в соглашении.

Страны ЕС и США призвали Россию обеспечить «нормальную работу» дипломатических миссий. Кроме того, западные государства оставляют открытыми каналы связи для сотрудничества с Москвой. Это в первую очередь касается вопросов, которые представляют взаимный интерес.

Ранее председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли заявил, что Евросоюз должен ужесточить санкции в отношении России. Он отметил, что ситуация между ЕС и РФ является «очень напряжённой». Также верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация в отношениях с Россией «не улучшается».