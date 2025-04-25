ЕС и Киев предложили мониторинг прекращения огня под надзором США

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ВС Украины

Евросоюз и Украина в рамках встречной мирной инициативы по урегулированию конфликта предложили проводить мониторинг прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран, сообщает Reuters. Предполагается и возможность переговоров касательно украинских территорий.

Мониторинг за соблюдением прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран, — говорится в документе, представленном агентству.

Отмечалось, что территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня. Кроме того, в рамках предложений по вопросу территорий Украина и Евросоюз требуют передать Киеву контроль над Запорожской атомной электростанцией и Каховской гидроэлектростанцией. Инициатива также подразумевает предоставление Украине права на беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины перенесли запланированные переговоры по урегулированию конфликта. Как рассказали авторы издания Sky News, причиной стал отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать в мероприятии.