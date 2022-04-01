ЕС захотел запастись средствами защиты на случай химических инцидентов

Европейский союз согласился начать создавать запас медикаментов и защитных средств на случай защиты от химических, ядерных и биологических инцидентов, сообщает Reuters со ссылкой на документы ЕС. По данным агентства, это решение приняли на фоне обеспокоенности из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине.

По словам источников, в перечень защитной экипировки войдёт оборудование для обеззараживания, а также перчатки, маски и другие предметы для химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.

Агентство также пишет, что Франция, которая сейчас председательствует в ЕС, призвала на внутренних совещаниях создать на уровне Евросоюза план по распространению таблеток йодида калия, которые используют для защиты людей, подвергающихся воздействию ядерной радиации.

Согласно опросу, проведённому комиссией ЕС и опубликованному на совещании экспертов в области здравоохранения 16 марта, около 20 государств Евросоюза уже располагают запасами таблеток с йодом. Отмечается, что многие из резервов европейских стран были созданы ещё до начала обострения ситуации на Украине.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что утверждения Вашингтона о возможности использования Россией химического оружия на Украине являются очередной попыткой демонизировать РФ. Так Антонов отреагировал на слова представителя Госдепартамента США Неда Прайса, который утверждал, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине.