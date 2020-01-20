https://static.news.ru/photo/342800c2-3ba0-11ea-909d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Евросоюз намерен расширить санкции в отношении Турции за бурение на шельфе Кипра в Средиземном море. Соответствующее поручение для Совета ЕС подготовили министры иностранных дел 28 стран.

Мы договорились попросить соответствующие органы Совета финализировать работу по внесению в чёрный список физических и юридических лиц Турции, ответственных за незаконное бурение, против которых должны быть введены санкции, — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе.

Активная геолого-разведочная деятельность Турции на кипрском шельфе связана с тем, что там были обнаружены запасы газа. Их разработка уже положила начало «альянсу» трёх стран — Кипра, Греции и Израиля, который получил поддержку США. Анкара считает запасы газа своими.

Ранее МИД РФ критиковал Турцию за эти буровые работы. По мнению российского дипведомства, такое поведение Анкары не может способствовать созданию условий для жизнеспособного решения кипрской проблемы, писал NEWS.ru.