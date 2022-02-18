ЕС готовит более мощные антироссийские санкции, чем в 2014 году

Евросоюз разрабатывает новые санкции против России, которые окажутся гораздо серьёзнее введенных в 2014 году, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС, передаёт ТАСС. По его словам, они будут применены в случае агрессии РФ против Украины.

Мы разрабатываем очень конкретный пакет конкретных санкций, которые должны быть намного мощнее введенных после российской агрессии в 2014 году, — сказал он.

Как ранее сообщила газета Financial Times со ссылкой на двух информированных лиц, ЕС также планируют ввести санкции против 27 россиян, если произойдёт «агрессия» РФ против Украины. Также сообщается, что Польша и ряд других стран союза предложили ещё один список, в котором значится 55 россиян.

О том, что пакет жёстких санкций в отношении России готов, и он будет представлен, если появится необходимость, также заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он добавил, что ЕС надеется избежать введения против России «болезненных» санкций несмотря на то, что имеет для этого все инструменты. Глава дипломатии добавил, что при этом западные страны «никому не угрожают», а только лишь доводят до понимания последствия «определённых действий».