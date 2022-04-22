ЕС готов возобновить торговые отношения с Индией, чтобы отдалить её от РФ

Европейский союз намерен возобновить торговые отношения с Индией, приостановленные в 2013 году, чтобы ослабить зависимость страны от отношений с Россией. Также сообщество намерено создать Совет по технологиям, членом которого станет Индия, пишет Bloomberg.

ЕС планирует возобновить торговые переговоры с Индией с целью предоставления южноазиатской стране <...> возможности для диверсификации, отойдя от [зависимости от] России, — говорится в статье.

Что касается создания Совета по технологиям, его целью могут стать общая координация по защите данных пользователей, общее регулирование соцсетей и развитие цифровизации.

ЕС и Индия ведут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с 2007 года, но в 2013 году они были приостановлены. Поводом стали разногласия по вопросам прав на объекты интеллектуальной собственности и информационной безопасности в IT-секторе, а также доступа некоторых товаров, в частности, автомобилей, на общий рынок. Позже представители обеих сторон неоднократно высказывались за возобновление переговоров.

На днях Индия отказалась принимать самолёт сил самообороны Японии с грузом помощи Украине. В качестве причины отказа Индия назвала недостаток согласования. Теперь для урегулирования вопроса и планов отправки помощи официальное решение по данному вопросу решено перенести.

Ранее представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Вашингтон потребовал от Индии отказаться от военных программ с Россией. В качестве альтернативы он предложил Пентагон, который готов укреплять имеющиеся отношения и улучшать развитие.