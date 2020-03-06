Европейский союз дополнительно выделяет €60 миллионов для гуманитарной помощи населению северо-западной Сирии, говорится в заявлении Совета ЕС.

Еврокомиссия выделяет дополнительные 60 млн евро <…> и намерена увеличить свою помощь гражданскому населению, — сообщается в документе.

Экстренное заседание глав МИД 2 стран Евросоюза прошло в пятницу, 6 марта, в Загребе.

Как ранее писал NEWS.ru, Соединённые Штаты надеются, что договоренности российского президента Владимира Путина и главы Турции Реджепа Эрдогана по Идлибу помогут в деэскалации ситуации в Сирии.

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