В Государственном бюро расследований Украины состоялся допрос экс-президента страны Петра Порошенко.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-президента Илью Новикова, политика вызвали по одному делу, но допрашивали по другому, не относящемуся к нему. Допрос был по тому делу, по...