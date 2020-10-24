Эрдоган рассказал о «фашизме» в современной Европе

https://static.news.ru/photo/d537c742-15ff-11eb-85bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emmanuele Contini via www.imago-/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал операцию полиции Германии в мечети Мевляна в Берлине. По его словам, «европейский фашизм перешёл в новую фазу».

Он уверен, что подобные действия могут разрушить Европу изнутри.

Совершая такие нападки на права мусульман, которые являются гражданами [стран Европы], европейский фашизм перешёл в новую фазу. Европа готовит свой собственный конец фронтом, который она открыла против мусульман. Если они не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри, — подчеркнул политик.

Такое заявление Эрдоган сделал в ходе выступления в городе Кайсери, трансляция которого велась в его Twitter.

14 октября в берлинской мечети Мевляна прошла спецоперация полиции Германии. Примерно 150 силовиков ходили в ботинках по молитвенным коврикам.

Также, как писал NEWS.ru, Эрдоган прокомментировал слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о «просвещённом исламе». Турецкий политик заявил, что Макрону следует «лечить свою психику». По словам Эрдогана, глава государства не должен демонстрировать такое отношение к мусульманам в своей стране.