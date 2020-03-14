https://static.news.ru/photo/350c2e5c-65ab-11ea-80c3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выход из минских соглашений повлечёт для Киева катастрофические последствия. При этом он призвал пересмотреть договорённости.

Киев не может согласиться на существующие соглашения, поскольку не согласен передать контроль над границей в Донбассе только через два месяца после местных выборов, - сказал Ермак в эфире телеканала «Украина».

Ранее NEWS.ru сообщал, что парламенты Франции и Германии должны подключиться к работе над Минскими соглашениями. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече в Кремле с Владимиром Путиным и главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.