Ермак пожаловался на проблемы с Россией на переговорах по Донбассу

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Российская Федерация единственная из стран «нормандской четвёрки» не поддерживает позицию Украины в переговорах по Донбассу. Об этом заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.

В эфире телеканала «Украина 24» он рассказал , что Германия и Франция полностью поддерживают Украину и только с Россией постоянно возникают проблемы.

Ни у кого в мире, кроме Российской Федерации, нет возражений по позиции Украины, — пожаловался представитель Киева.

По его словам, сейчас переговоры в рамках «нормандского формата» идут на уровне советников глав государств. Детали Ермак раскрывать не стал, уточнив, что стороны обсуждают возможность прекращения боевых действий, а также решают вопрос о возвращении Киеву контроля над самопровозглашёнными республиками Донбасса.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс ни при каких условиях. Фрагмент эмоционального выступления российского лидера на виртуальной встрече показали в эфире телеканала «Россия 24». Глава государства пояснил, что у него перед глазами стоят люди, получившие в Донбассе травмы и увечья. При этом он напомнил руководителям СМИ, что «на наших с вами плечах» лежит огромная ответственность за страну. Путин подчеркнул, что «мы должны подумать о последствиях» любого шага прежде, чем принимать решение.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.