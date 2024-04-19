Ермак метит в президенты? Глава офиса Зеленского получил абсолютную власть

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Андрей Ермак и Владимир Зеленский

Андрей Ермак стал единственным украинским политиком в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time. СМИ все чаще заявляют о его растущем влиянии и называют главу администрации президента «теневым канцлером» Киева. Опрошенные NEWS.ru эксперты не сомневаются, что у него сегодня не меньше власти, чем у Владимира Зеленского. Почему глава государства зависит от своего соратника, метит ли Ермак в президентское кресло и что говорят о его связях с Россией — в материале NEWS.ru.

«Теневой канцлер» Украины

17 апреля журнал Time опубликовал список ста самых влиятельных людей мира. Единственным украинским политиком в топе оказался Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского. Его включили в категорию «Лидеры», самого президента в этом перечне нет.

На то, что Ермак набирает все больший политический вес, ранее обратили внимание эксперты Фонда Карнеги (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Этому, по их версии, способствовали отставки давних соратников Зеленского, включая его товарищей по «Кварталу-95». Президент окружает себя людьми, близкими к Ермаку, и это может сыграть против него, пишут они.

Фото: Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press Владимир Зеленский

«Возникают вопросы к тому, насколько устойчивым окажется все более перекошенный в пользу Ермака тандем и не взыграют ли амбиции у всемогущего администратора, сосредоточившего в своих руках слишком много нитей», — отмечают аналитики.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru подтвердил, что глава офиса президента действительно находится на первых ролях в украинской политике.

«Ермак собирает вокруг себя людей, преданных лично ему, конечно, говоря, что они преданы Зеленскому. В какой-то степени он стал кошельком президента: именно через него и его людей проходят финансовые потоки, часть которых перепадает самому Зеленскому. И сейчас, похоже, идет усиление позиций главы администрации», — считает экс-парламентарий.

Кто такой Андрей Ермак

Ермак в какой-то степени схож с самим Владимиром Зеленским. За плечами у главы президентской администрации не было серьезного политического опыта. В истеблишмент он пробился из юридических кругов. В середине 1990-х Ермак окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко, где получил степень магистра по международному частному праву и диплом референта-переводчика английского языка.

Спустя несколько лет он основал Международную юридическую компанию, которая оказывала консультационные услуги многим крупным украинским и зарубежным бизнесменам, а также сотрудничала с представителями искусства, шоу-бизнеса и спорта. Знакомство юриста с будущим главой государства произошло в 2010 году на канале «Интер», с которым сотрудничала компания Ермака. Зеленский занимал должность генерального продюсера СМИ.

Первые серьезные шаги в политике Ермак сделал на посту помощника нардепа Верховной рады от Партии регионов Эльбруса Тедеева. В 2019 году получил должность помощника президента: он курировал контакты с Россией и ключевыми государствами Европы, организовывал обмен пленными с республиками Донбасса и сопровождал Зеленского почти во всех зарубежных поездках.

Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Андрей Ермак, Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль

На руководящую должность в офисе президента Ермак перешел в 2020-м. Сам он заявлял, что работа администрации строится на деятельности «экспертов в различных областях, которые должны доносить главе Украины объективную информацию».

Как отмечают в Фонде Карнеги, формально у руководителя ОП нет конституционных полномочий. Однако те, кто занимает этот пост, имеют прямой «доступ к телу» президента. Из-за этого их априори воспринимают как серых кардиналов украинской политики.

По факту, считает Владимир Олейник, Зеленский и Ермак зависят друг от друга. Первый вполне может уволить второго. Однако президент этого не делает, так как не способен решать многие вопросы без руководителя своего офиса, считает экс-депутат.

«Сравните пресс-конференции Путина и Зеленского. Зеленский не в теме. Он рассказывает общие вещи, пошутить любит, но не знает содержания президентской работы — это кадровые вопросы, сегменты, связанные с энергетикой, экономикой. Ему это скучно. Он играет роль, но не является президентом. Эту часть компенсирует Ермак», — рассказал политик.

Свою роль играют и «глубинные отношения», утверждает Олейник.

«Я думаю, у Ермака столько компромата на Зеленского, что тот его побаивается. Как правило, такие отношения держатся не на дружбе, а на взаимной зависимости от той информации, которой обладают стороны, — это финансы и какие-то личные вещи», — предположил экс-депутат.

Как Зеленский и Ермак поменялись ролями

Бывший глава президентской администрации Андрей Богдан заявлял о симбиозе своего преемника с Зеленским. Последний, по словам чиновника, превалировал в этом союзе. «Ермак никогда не говорит ему „нет“. Любой бред, любая сюжетная линия: „Давай вот так“. — „Класс! Эй, ребята, заходите. Президент идею дал“», — иронизировал Богдан.

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press Андрей Ермак и Владимир Зеленский

В июне 2022-го Ермак назвал себя «менеджером» лидера Украины, контролирующим исполнение поставленных задач. На деле после начала СВО он стал чаще «светиться» в публичном поле. С экс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном Ермак создал систему гарантий безопасности для Украины. С экс-послом США в России Майклом Макфолом он работал над санкционной политикой. Глава офиса Зеленского лично лоббирует идею международного трибунала против России. Именно он презентовал послам стран G7 «формулу мира» от Киева.

Канал BBC сообщал, что Ермак вместе с Валерием Залужным вел переговоры с США по ситуации на фронте и военным планам ВСУ. Экс-главком подтверждал эту информацию, говоря, что он и руководитель офиса президента сотрудничают «согласованно, как одна команда».

На активную публичную деятельность Ермака обращает внимание и Владимир Олейник.

«Не случайно последняя встреча Виктории Нуланд прошла не с Зеленским. Ее статус позволяет встретиться с президентом, но она отказалась. Почему? Она ушлая и знает, кто на Украине решает основные вопросы. Сегодня на Украине говорят, что наступает период ермаковщины», — заметил собеседник.

Отставки в Киеве

Слухи о растущем влиянии Ермака подогрели недавние отставки в украинском руководстве. Вместе с Зеленским к власти пришли руководители «Квартала-95» Иван Баканов и Сергей Шефир. Один стал главой Службы безопасности Украины, другой занял пост первого помощника президента. Продюсер «Квартала» Сергей Трофимов был назначен первым замглавы президентского офиса.

В 2022 году с должности сняли Баканова. Reuters писал, что причиной стало сотрудничество его подчиненных с Россией. Впоследствии о таких фактах упоминал сам Зеленский. В марте 2024-го глава государства уволил Шефира и Трофимова. Официально мотивы отставок не разглашались, но источники издания «Страна» утверждали, что президент не простил Шефиру отъезда за границу в первые дни боевых действий.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Иван Баканов

Впрочем, лишились своих кресел не только люди из ближнего круга Зеленского. Череда увольнений началась со снятия в феврале главкома ВСУ Валерия Залужного. В марте был отстранен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

В итоге СНБО возглавил бывший руководитель внешней разведки Украины Александр Литвиненко — «Страна» называет его «человеком Ермака». Новыми заместителями главы администрации президента стали Ирина Мудрая и Елена Ковальская. Последняя ранее руководила личным офисом Ермака.

Почему Ермака обвиняют в работе на Россию

За время, что Ермак возглавляет офис президента, его не раз подозревали в связях с Россией. В июле 2022 года американская конгрессвумен Виктория Спартц сообщила Джо Байдену о наличии «разведданных» о контактах Ермака с Москвой. Она попросила президента проверить достоверность этих сведений. «Господин Ермак вызывает много опасений у различных людей в США и на международном уровне», — объяснила она. Позднее член Республиканской партии призвала самого украинского чиновника уйти в отставку.

При этом еще до СВО, в 2020 году, «Комсомольская правда» написала об операции Киева по задержанию бойцов ЧВК «Вагнер». Утверждалось, что она не состоялась по вине Ермака и Зеленского, которые отдали приказ о ее переносе. Киев назвал эти сообщения дезинформацией.

Обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» политолог Владимир Корнилов не исключает, что в будущем эта история может «аукнуться» главе администрации президента Украины. Однако ждать, что Ермак инициирует диалог с Москвой, не стоит, полагает эксперт.

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press Андрей Ермак и Джо Байден

«Очень многие популярные националистические блогеры тогда требовали его головы, доказывая, что он и есть тот самый засланный российский казачок. Но сейчас эта история уже всеми забыта. Ясно, что когда-нибудь она может всплыть, когда снова будут искать козла отпущения, но пока я не прослеживаю таких тенденций», — подчеркнул он.

Может ли Ермак заменить Зеленского

Владимир Корнилов считает, что пока рано говорить о президентских амбициях Ермака. По его мнению, найдется мало желающих возглавить Украину в ее сегодняшнем состоянии. Кроме того, сейчас в руках главы офиса президента сосредоточено достаточное количество власти и влияния, говорит он.

«Взваливать на себя ответственность за страну, которая рушится и в нынешней конфигурации не имеет будущего, мало кто захочет. Но Ермака вполне устраивает нынешняя ситуация: он и так рулит всеми процессами. Если раньше президенты на Украине были ограничены оппозицией, парламентом, СМИ, олигархами, то сейчас Зеленский и компания отменили выборы и плюют на парламент. Правительство полностью подчиняется офису президента — можно сказать, что у Ермака и его подручных абсолютная власть», — объяснил Корнилов.

Однако Владимир Олейник допускает, что повышение Ермака все же состоится. Правда, речь будет идти не о президентском кресле, говорит экс-депутат Рады.

«Думаю, до 20 мая, когда истекут полномочия Зеленского, мы увидим попытку Ермака стать премьером. Уже серьезно работают депутаты — голосов не хватает, но работа идет. Все-таки у премьера при сомнительной легитимности Зеленского будет побольше власти», — подчеркнул политик.

Читайте также:

Зеленский или Залужный? Кто приказал сбить Ил-76, кому это выгодно

«Назревает смута»: в ГД рассказали о проблемах Украины

Когда закончится СВО, итоги выборов в РФ и США: прогнозы на 2024 год