Ереван заявил об обсуждениях с Москвой закрытия газоснабжения Карабаха

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян во время правительственного часа в парламенте заявил, что Ереван обсуждает с международными партнёрами вопрос перекрытия газоснабжения Карабаха. По его словам, всем международным партнёрам направлены ноты, на которые уже есть отклики. Он добавил, что Ереван тесно контактирует с Москвой по данному вопросу.

Мы немедленно приложили все наши дипломатические усилия. Прежде всего, конечно, мы находимся в тесном контакте с нашими российскими коллегами, потому что знаем, что повреждённый или закрытый газопровод — это зона ответственности миротворцев, — отметил Мирзоян.

Ранее в МИД Армении заявили, что Азербайджан перекрыл газоснабжение Карабаха, что ведёт к гуманитарной катастрофе. По сообщениям армянского внешнеполитического ведомства, 120 тысяч жителей остались без газа. Ереван призвал международное сообщество к незамедлительной реакции на подобные действия Баку для предотвращения гуманитарного кризиса.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.