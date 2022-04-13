Ереван заявил о важности скорейшего начала делимитации границы с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в парламенте о необходимости начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы в ближайшем будущем. По его словам, это дело не пары месяцев, однако обе стороны заинтересованы запустить процесс максимально быстро. Видео выступления Пашиняна доступно на YouTube-канале правительства республики.

Говорить о сроках сложно, станет яснее, когда процесс начнётся, предстоит уточнить множество деталей. Однако обе стороны заинтересованы, чтобы процесс не длился 20 лет и завершить его максимально быстро. К концу апреля уже сформируют специальную комиссию, — заявил Пашинян.

Об этом же накануне заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, рабочие группы по делимитации границы, которые будут сформированы до конца апреля, а также рабочие группы по подготовке мирного договора должны начать свою работу в ближайшее время. Он отметил, что азербайджанская сторона смотрит на этот процесс с огромными надеждами.

Ранее сообщалось, что Алиев и Пашинян поручили министрам иностранных дел государств начать подготовку к мирным переговорам, а также создать комиссию, которая будет заниматься вопросом делимитации границы.

В Кремле заявили, что приветствуют решение Баку и Еревана о начале мирных переговоров. В МИД РФ заверили, что Москва готова принимать активное участие в карабахском урегулировании.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.