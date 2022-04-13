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Мир

Ереван заявил о важности скорейшего начала делимитации границы с Баку

10:38, 13 апреля 2022
Ереван заявил о важности скорейшего начала делимитации границы с Баку Граница Армении с Азербайджаном Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в парламенте о необходимости начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы в ближайшем будущем. По его словам, это дело не пары месяцев, однако обе стороны заинтересованы запустить процесс максимально быстро. Видео выступления Пашиняна доступно на YouTube-канале правительства республики.

Говорить о сроках сложно, станет яснее, когда процесс начнётся, предстоит уточнить множество деталей. Однако обе стороны заинтересованы, чтобы процесс не длился 20 лет и завершить его максимально быстро. К концу апреля уже сформируют специальную комиссию, заявил Пашинян.

Об этом же накануне заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, рабочие группы по делимитации границы, которые будут сформированы до конца апреля, а также рабочие группы по подготовке мирного договора должны начать свою работу в ближайшее время. Он отметил, что азербайджанская сторона смотрит на этот процесс с огромными надеждами.

Ранее сообщалось, что Алиев и Пашинян поручили министрам иностранных дел государств начать подготовку к мирным переговорам, а также создать комиссию, которая будет заниматься вопросом делимитации границы.

В Кремле заявили, что приветствуют решение Баку и Еревана о начале мирных переговоров. В МИД РФ заверили, что Москва готова принимать активное участие в карабахском урегулировании.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.

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