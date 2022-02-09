Ереван за год передал Баку останки 108 пропавших без вести человек

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения передала Азербайджану останки 108 человек, которые считались пропавшими без вести со времён первой войны в Карабахе. Он отметил, что в ближайшее время будут переданы останки ещё двух человек.

Хочу сообщить вам, что за последний год азербайджанской стороне переданы останки 108 человек, считавшихся пропавшими без вести со времен первой войны Карабахе, а в ближайшие дни мы собираемся передать ещё два тела, — сказал Пашинян.

Премьер также выразил надежду на эффективное сотрудничество в решении гуманитарных вопросов, в том числе и касаемо пропавших без вести в ходе второй войны в Карабахе. Он добавил, что у армянской стороны есть данные о 217 пропавших без вести армянских военнослужащих.

Ранее Баку расценил слова пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна о гражданах Азербайджана, пропавших без вести в ходе первой армяно-азербайджанской войны, как пример крайнего неуважения к гуманитарному праву и принципу гуманизма. МИД Азербайджана призвал международное сообщество оказать давление на Ереван, чтобы он взял на себя ответственность по данному вопросу.

До этого Унанян сказал, что армянская сторона не брала на себя каких-либо односторонних обязательств по выяснению судьбы пропавших без вести граждан Азербайджана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.