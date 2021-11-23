Ереван высоко оценил вклад Москвы в процесс начала делимитации границы

Армения высоко ценит усилия России по началу процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время прямой трансляции на своей официальной странице в Facebook. Он отметил, что этот процесс похож на «мозаику».

Пашинян выразил надежду на то, что с помощью России сторонам удастся прийти к формату, который поможет исключить столкновения в регионе. Пока же такого механизма не создали.

Время от времени бывают предложения, которые кажутся приемлемыми, но потом, углубляясь в детали, оказывается, что это невозможно выполнить, — сказал Пашинян.

Он добавил, что в начале 1990-х Азербайджан и Армения вступили в число стран СНГ и признали территориальную целостность друг друга. Сейчас, по его словам, Армении и Азербайджану необходимо найти «золотую середину» в рамках процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Сейчас спрашивают, о чём будет документ о демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Документ будет о том, чтобы мы начали этот процесс. Эти вопросы будут обсуждаться, — сказал Пашинян.

Он отметил, что Ереван и Баку могут подписать документ о создании комиссии по демаркации и делимитации границы, однако не назвал конкретных сроков.

Пашинян считает, что Армения не будет рассматривать вопрос выхода из ОДКБ. По его мнению, эта организация является также важной площадкой выстраивания отношений с Россией. В связи с этим он отметил необходимость активного участия Еревана в её работе для обеспечения безопасности в регионе.

Но надо понимать, что Москва, будучи союзником Армении, не враг Азербайджана... Мы не хотим, чтобы кто-либо из членов ОДКБ находился в плохих отношениях с Баку, потому что вопросы надо решать в дипломатическом поле, — сказал премьер-министр.

Ранее Пашинян заявил, что предложения Минобороны РФ по началу подготовительного этапа демаркации и делимитации границ с Азербайджаном приемлемы для Еревана. Он поручил министру обороны Сурену Папикяну обсудить подробности и начать работу по этим предложениям с российским коллегой.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября прошлого года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.