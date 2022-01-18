Ереван выразил надежду на конструктивный подход Анкары для открытия границ

Армения выразила надежду на то, что Анкара проявит конструктивный подход и будет вести переговорный процесс без предусловий, заявил вице-спикер парламента, специальный представитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян. По его словам, в таких условиях будет возможно установить дипломатические отношения и открыть границу между странами.

Первая встреча со спецпредставителем Турции прошла в конструктивной атмосфере, но как пройдёт процесс, в целом зависит от конструктивного подхода сторон. Армения всегда заявляла, что готова без предварительных условий нормализовать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы, — заявил Рубинян.

При этом он подчеркнул, что признание армянского геноцида не является предварительным условием для нормализации отношений с Турцией.

Вопрос признания геноцида армян Турцией никогда не являлся предварительным условием для нормализации отношений с Турцией, и в этом смысле ничего не изменилось, — отметил Рубинян.

Ранее в МИД Турции заявили, что первая встреча эмиссаров Анкары и Еревана по нормализации отношений прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Стороны договорились продолжить диалог без предварительных условий. Аналогичной позиции придерживается и армянская сторона.

В декабре 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что для нормализации отношений с Арменией стороны назначат спецпредставителей. Также он отметил, что будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.