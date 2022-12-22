Ереван решил вытеснять миротворцев из Карабаха

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Пока по Еревану разгуливает под охраной полиции, то есть вполне санкционированно, группка с американскими флагами, скандируя «Россия — враг армян!», от команды Никола Пашиняна трудно ожидать иной реакции на новое обострение в Карабахе кроме обвинений в адрес России. А конкретно — в адрес российских миротворцев. Тех самых миротворцев, чья миссия позволяет Армении пока сохранять контроль над куском карабахской земли и гарантирует безопасность тамошнего армянского населения.

Притом что миссия этого российского контингента не столько военная, сколько дипломатическая, посредническая. И снятие противоречий вокруг Лачинского транспортного коридора — это сложный процесс. Поскольку новое обострение — зримый выход накопившихся противоречий и взаимного недоверия. И этого не могут не понимать в Ереване. Но там, однако, уже спешат обвинить миротворцев, а значит, Москву, в несоблюдении одной из статей Трехстороннего заявления.

К тому же совсем недавно «птенцы гнезда Сороса», что ныне управляют Арменией, срочно посетили Лондон, где побывал глава Совбеза Григорян, и США, куда поспешил для консультаций министр обороны Папикян. И вряд ли можно счесть простым совпадением, что такая внешнеполитическая активность совпала с нынешним «наездом» на наших миротворцев и снова ясно выраженной заинтересованностью Еревана в появлении в регионе миссий ООН, ОБСЕ, Минской группы и далее по списку. Вот только что можно реально ожидать от таких визитеров, которые за 30 предыдущих лет так и не нашли мирного варианта решения карабахской проблемы?

Пока, как мы уже отмечали, уже проявилась куча западной озабоченности по поводу перекрытия Лачинского коридора. Вот только всю эту показную озабоченность армяне на хлеб не намажут. А команда Пашиняна, которая в свое время приходила к власти с лозунгами о немедленном выводе российской военной базы, вновь пытается делать сразу две ставки в своей игре.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

С одной стороны, видимо, по-прежнему в Ереване спят и видят, как бы втянуть Россию в прямой вооруженный конфликт в регионе. И после многочисленных обвинений в адрес ОДКБ теперь более узкой целью пропагандистских атак остаются наши миротворцы, деятельность которых — это, напомним, компромисс двух противостоящих сторон.

Одновременно Россию шантажируют призраком появления на Южном Кавказе «третьей силы». В свое время в армянских верхах много было разговоров о том, что роль миротворцев не сошлась клином на русских и может быть возложена, например, на французский контингент. Вот только непохоже, что Эммануэль Макрон пойдет в этом плане дальше общих допущений. К тому же, повторимся, появление каких-либо иных миротворцев в Карабахе возможно только по договоренности с Азербайджаном. А для Баку и, в первую очередь, для Анкары Макрон явно нежелательный актор на Южном Кавказе.

Однако общий корень проблемы — это затягивание с согласованием и подписанием мирного азербайджано-армянского договора. И присутствие российского миротворческого контингента должно облегчить непростой путь к такому решению. Выиграет ли Пашинян в случае ухода наших миротворцев? Вряд ли. Это для сочувствующих и озабоченных в разных международных инстанциях управляемый хаос на Южном Кавказе — оптимальный вариант. Армении же это грозит новой вспышкой вооруженного конфликта с непредсказуемыми последствиями.