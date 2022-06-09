Ереван рассказал о проблемах в налаживании отношений с Анкарой Глава МИД Армении пожаловался на привязку урегулирования отношений Армения — Турция с позицией Азербайджана

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

Армения рада слышать заявления высшего руководства Турции о готовности наладить отношения и разблокировать границу, однако вместе с тем наблюдается привязка переговоров с позицией Азербайджана, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Ереване. По его словам, армянская сторона считает подобный подход «неконструктивным».

Мы рады слышать заявления высшего руководства Турции о готовности наладить отношения с Арменией и разблокировать границу. С другой стороны, вне зависимости от заявлений о готовности наладить отношения без предусловий, мы периодически видим привязку урегулирования отношений Армения — Турция с урегулированием отношений Армения — Азербайджан. Считаем, что это неконструктивный подход, — сказал Мирзоян.

Российский министр Лавров также высоко оценил прилагаемые усилия в вопросе нормализации армяно-турецких отношений. По его словам, это будет способствовать оздоровлению ситуации в регионе.

Ранее Мирзоян тоже жаловался на отсутствие конструктивности в переговорах с Анкарой. По его словам, Анкара не выдвигает предварительных условий для нормализации отношений с Ереваном, но «азербайджанский фактор» присутствует. Так, армянский министр подчеркнул, что турецкая сторона синхронизирует переговорный процесс с армяно-азербайджанским диалогом, что не способствует конструктивности.

На данный момент между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года. Сложные отношения между странами объясняются рядом обстоятельств, в частности, отношением к карабахской проблеме.