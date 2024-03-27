Ереван призвал зарубежных партнеров помочь в переговорах с Баку МИД Армении: международные партнеры могут помочь в переговорах с Баку

Фото: МИД Армении

Арарат Мирзоян

Ереван продолжает переговоры с Баку, и взял на себя обязательства, чтобы добиться стабильного прогресса по ключевым вопросам, цитирует «Sputnik Армения» главу МИД страны Арарата Мирзояна. По его словам, для достижения консенсуса нужно содействие международных партнеров.

Мирзоян подчеркнул, что для фиксации стабильного прогресса на переговорах нужно, чтобы обе стороны взяли на себя четкую ответственность. Ереван к этому готов, указал он.

Заявление армянского министра было сделано после визита в Ереван генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Глава Альянса отмечал, что стабильность на Южном Кавказе важна для евроатлантической безопасности, и военный блок поддерживает суверенитет, территориальную целостность и мирные устремления Армении.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что между Ереваном и Баку начался практический этап делимитации и демаркации границы. По его словам, необходимо уточнить, где фактически проходит граница Армении для того, чтобы не допустить войны.

Также Пашинян объяснял, что по состоянию на сентябрь 2023 года Армения перестала участвовать в переговорах ОДКБ и у республики нет постоянного представителя при организации. По его мнению, ОДКБ не выполнила свои обязательства в период 2021–2022 годов. Поэтому Ереван приостановил свое участие в организации.