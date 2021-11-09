Ереван призвал Баку отказаться от «агрессивной риторики»

Армения готова к преодолению атмосферы вражды в Карабахе, однако необходимо, чтобы Азербайджан проявил конструктивность и отказался от «политики армяноненавистничества и агрессивной риторики». Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении по случаю годовщины подписания трёхстороннего заявления по итогам 44-дневной войны в Карабахе.

В МИД отметили, что «армянофобская политика Азербайджана, этнические чистки на перешедших под его контроль территориях, осквернение памятников культурного и религиозного наследия подтверждают, что безопасная жизнь армян невозможна под юрисдикцией Баку».

Из-за войны 40 тысяч человек лишились крова и имущества, уничтожено более 17 тысяч гражданских объектов и инфраструктур, сотни мирных жителей были убиты, судьба многих до сих пор неизвестна, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в Ереване сторонники оппозиционного блока «Айастан», возглавляемого экс-президентом Робертом Кочаряном, вышли на митинг. Акция протеста была приурочена к годовщине подписания трёхстороннего договора лидеров России, Азербайджана и Армении, остановившего кровопролитие в Карабахе. Оппозиционеры считают документ «вражеским» и обвиняют действующую власть в поражении в карабахской войне, а также в потере территорий.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.