Ереван представил свою позицию о мирном соглашении с Баку

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым представил позицию Еревана по вопросу о начале переговоров для заключения мирного соглашения с Баку. Как говорится на сайте внешнеполитического ведомства Армении, была подчёркнута роль Минской группы (МГ) ОБСЕ в решении данного вопроса.

Арарат Мирзоян представил коллеге позицию армянской стороны по вопросу о начале переговорного процесса для заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и в этом контексте подчеркнул роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ, — говорится в сообщении.

Также стороны затронули вопрос нормализации отношений между Ереваном и Анкарой.

Ранее Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. При этом отмечается, что Ереван ответил на ранее переданные азербайджанской стороной предложения.

До этого глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку направил в Ереван предложение по нормализации отношений. Отмечается, что документ состоит из пяти пунктов. В Баку полагают, что это хорошая возможность нормализовать отношения между двумя странами. Отмечается, что азербайджанская сторона готова к миру, несмотря на все трудности и проблемы прошлого.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.