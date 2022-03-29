Ереван предложил «незамедлительно» начать переговоры по миру с Баку

Армения предлагает незамедлительно начать переговоры вокруг заключения мирного договора с Азербайджаном, заявил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян на заседании Совета МПА СНГ в Алма-Ате. Его слова приводит радио Sputnik.

Я официально заявляю, что для Армении эти пять пунктов являются приемлемыми, и мы считаем, что если добавить некоторые аспекты, мы можем начать осуществление этой работы, — сказал Симонян.

В ответ на подобное заявление спикер парламента Азербайджана Сагиба Гафарова напомнила, что Баку неоднократно предлагал Еревану подписать мирный договор с учётом известных армянской стороне пяти пунктов. Она также потребовала «полного вывода остатков армянской армии и незаконных армянских вооружённых формирований с территории Азербайджана».

26 марта в Минобороны России сообщили, что азербайджанские военные нарушили трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. В бюллетене отмечалось, что азербайджанские военные выставили наблюдательный пост и нанесли четыре удара по позициям противника с помощью БПЛА Bayraktar TB2.

Позднее азербайджанское Минобороны прояснило свою позицию и выразило сожаление об однобоком заявлении российского оборонного ведомства. В Баку отметили, что республика привержена трёхстороннему заявлению и не нарушила ни одного из его положений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.