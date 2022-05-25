Ереван пожаловался на отсутствие конструктивности в переговорах с Анкарой

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян / Фото Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Анкара не выдвигает предусловия для нормализации отношений с Ереваном, но «азербайджанский фактор» присутствует, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. По его словам, турецкая сторона синхронизирует переговорный процесс с армяно-азербайджанским диалогом, что не способствует конструктивности.

Пока ощутимых результатов в процессе установления дипотношений и открытия армяно-турецкой границы нет. Ереван готов к этому и искренне заинтересован. Хотелось бы видеть то же и со стороны Анкары, но мешает азербайджанский нарратив, — сказал Мирзоян.

При этом армянский министр подтвердил заинтересованность Еревана в открытии границы и установлении отношений с турецкой стороной. Он также отметил, что место проведения переговоров спецпредставителей Армении и Турции не имеет значения, так как «главное — результат».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провёл в Анталии встречу с армянским коллегой. Стороны обсудили отношения Анкары и Еревана. По словам главы МИД Турции, переговоры были «очень конструктивными и продуктивными».

На данный момент между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года. Сложные отношения между странами объясняются рядом обстоятельств, в частности, отношением к карабахской проблеме.