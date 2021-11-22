Ереван попросил Москву помочь наладить отношения с Анкарой

Ереван обратился к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации армяно-турецких отношений, заявил официальный представитель МИД Армении Ваан Унанян в эфире армянской службы «Радио Свобода». По его словам, со стороны ряда партнёров уже звучат положительные сигналы.

Мы проинформировали Россию, что готовы начать процесс армяно-турецкой нормализации без предварительных условий. Когда и если подобный процесс начнётся, естественно, мы предоставим информацию об этом, — сказал Унанян.

Он отметил, что международные партнёры, в том числе и Россия, заявили, что готовы содействовать процессу нормализации армяно-турецких отношений.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого они обсудили ситуацию в Карабахе. Глава армянского кабмина выразил российскому лидеру признательность за посредничество в её урегулировании.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отмечал, что Ереван неоднократно заявлял о готовности к нормализации отношений с Анкарой. Этот вопрос также обсуждается с Москвой. Говоря о заявлениях Азербайджана и Турции по Зангезурскому коридору, он подчеркнул, что позиция Армении осталась неизменной — ни один вопрос в «коридорной» логике не обсуждается.

Тем временем глава МИД Турции Мевлют Чувашоглу заявил, что в вопросах отношений с Ереваном Анкара будет действовать сообща с Баку и это «неизменная позиция» турецкой стороны.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.