Ереван передал Баку предложения по деэскалации ситуации на границе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван при посредничестве Москвы передал Баку пакет мер по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе и ожидает результатов. При этом дипломат не стал раскрывать подробности предложений, отметив, что они исходят из интересов Армении.

Предложения касаются ранее озвученных армянской стороной инициатив по зеркальному отводу войск и создания дополнительных механизмов безопасности, — заявил Мирзоян во время правительственного часа в парламенте.

Как отмечается, министр иностранных дел России Сергей Лавров должен передать соответствующий документ азербайджанской стороне.

Мирзоян также подчеркнул, что новая встреча с азербайджанским коллегой не планируется, но готовится визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил об озабоченности России тем, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не могут побывать в Карабахе. При этом он выразил надежду на скорейшую организацию поездки представителей организации в регион.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что среди стран Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, нет солидарности, а отношения между тройкой осложнились. По его словам, они не могут договориться между собой, а нынешняя администрация США открыто поддерживает Армению. Азербайджанский лидер выступил против вмешательства МГ ОБСЕ в вопрос карабахского урегулирования, так как считает его решённым. В то же время официальный Ереван, наоборот, считает необходимым возобновление переговорного процесса в рамках сопредседателей организации, считая, что проблема не устранена.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.