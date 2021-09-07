Ереван назвал учения Баку и Анкары препятствием для мира в Карабахе

МИД Армении заявил, что совместные турецко-азербайджанские учения в Лачинском районе препятствуют усилиям по утверждению долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства республики.

По словам представителя МИД Армении, проведение подобных учений нарушает пункты реализации трёхстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении.

Проведение турецко-азербайджанских учений вблизи границ Армении и Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru), а также Лачинского коридора мы оцениваем как действие, наносящее ущерб шагам по деэскалации, не соответствующее духу договорённостей и подрывающее усилия по закреплению продолжительного мира, безопасности и стабильности, — заявили в МИД.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о начале азербайджано-турецких тактических учений с боевой стрельбой в Лачинском районе. Учения проводятся в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве с целью налаживания взаимодействия при проведении боевых операций.