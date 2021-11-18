Ереван опроверг заявления о пленении азербайджанских военных

Минобороны Армении опровергло распространяющиеся в СМИ сведения о пленении азербайджанских военных, сообщает информагентство «Арменпресс». Ранее в прессе появилась информация о том, что армянская сторона захватила шесть азербайджанских военнослужащих, а затем тайно вернула их.

Это не имеет абсолютно никакого отношения к реальности. Более чем очевидно, что в такой ситуации армянская сторона осуществит как минимум адекватный обмен пленными, — сообщили в оборонном ведомстве Армении.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что 12 их военных были взяты в плен азербайджанскими военными в ходе боёв на восточной границе. Как уточняется, в ходе этих столкновений Азербайджан понёс потери и потерял около десятка единиц военной техники.

Минобороны Армении также ранее заявляло о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. По данным ведомства, в ходе столкновений между Арменией и Азербайджаном на границе 16 ноября погибли семеро азербайджанских военных, один военнослужащий из Армении, а также 13 оказались в плену. Судьба ещё 24 военных из Армении пока неизвестна, связь с ними потеряна.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.