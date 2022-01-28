Ереван опроверг информацию об обстреле азербайджанских позиций на границе
Сона Рустамова
Сона Рустамова
17:36, 28 января 2022
Фото: mil.am
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Минобороны Армении опровергло сообщение азербайджанского оборонного ведомства об обстрелах позиций на границе. Отмечается, что со стороны азербайджанских ВС было несколько беспорядочных выстрелов, которые остались без ответа.
Фактически 27 января в 22:00 в определённой части границы азербайджанцами было осуществлено несколько незаконных обстрелов, на которые армянские подразделения не реагировали, — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций своей армии армянскими военными в направлении Товузского района. Потерь среди личного состава и военной техники нет.
В МИД РФ заявили, что формирование комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы позволит предотвратить возникновение пограничных конфликтов. Отмечается, что Москва продолжает тесную работу с азербайджанскими и армянскими коллегами по реализации трёхсторонних договорённостей.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.