Ереван опроверг информацию об обстреле азербайджанских позиций на границе

Минобороны Армении опровергло сообщение азербайджанского оборонного ведомства об обстрелах позиций на границе. Отмечается, что со стороны азербайджанских ВС было несколько беспорядочных выстрелов, которые остались без ответа.

Фактически 27 января в 22:00 в определённой части границы азербайджанцами было осуществлено несколько незаконных обстрелов, на которые армянские подразделения не реагировали, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций своей армии армянскими военными в направлении Товузского района. Потерь среди личного состава и военной техники нет.

В МИД РФ заявили, что формирование комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы позволит предотвратить возникновение пограничных конфликтов. Отмечается, что Москва продолжает тесную работу с азербайджанскими и армянскими коллегами по реализации трёхсторонних договорённостей.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.