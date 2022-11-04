Ереван одобрил идею межпарламентских переговоров с Москвой и Баку В Ереване одобрили предложение Володина о межпарламентских переговорах с Баку и Москвой

Фото: Gevorg Ghazaryan/xinhua/Global Look Press

Ереван поддерживает предложение Москвы о трехсторонних парламентских переговорах Армении, России и Азербайджана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь армянского законодательного органа Цовинар Хачатрян. По ее словам, формат такого диалога пока не обсуждался.

Предложение о трехсторонних межпарламентских переговорах было сделано председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным в рамках официального визита председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в РФ... Симонян дал положительный ответ, — сказала Хачатрян.

Она напомнила, что в ходе встречи в Сочи Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы, решать все вопросы, в том числе гуманитарные, на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и границ, согласно Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года. Хачатрян подчеркнула, что только после этого возможно обсуждение других вопросов, включая площадку для межпарламентских переговоров.

Ранее в Совфеде анонсировали создание переговорной группы для проведения трехстороннего межпарламентского диалога с Арменией и Азербайджаном. Там не назвали конкретных сроков переговоров, но не исключили, что они могут состояться уже в ноябре.