Ереван объяснил наращивание сил на границе с Азербайджаном Минобороны Армении: дополнительные силы ввели на границе с Азербайджаном в целях обороны

Фото: Министерство обороны Армении

Министерство обороны Армении объяснило наращивание сил на границе с Азербайджаном оборонительным характером, сообщил пресс-секретарь ведомства Арам Торосян в социальных сетях. По его словам, наличие артиллерийских средств в Варденисском направлении напрямую связано с переброской и развертыванием дополнительных сил ВС Азербайджана. Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что Армения стягивает живую силу и артиллерийские установки к границе двух стран.

Наличие артиллерийских средств в Варденисском направлении напрямую связано с переброской и развертыванием дополнительных сил и средств ВС Азербайджана, что вызвало определенную напряженность. Действия армянской стороны, предпринятые после размещения в данной зоне дополнительных азербайджанских артиллерийских и зенитных средств, носят исключительно оборонительный характер, — сказал Торосян.

Пресс-секретарь добавил, что действия армянской стороны не направлены на обострение ситуации. Он отметил, что если Баку выведет указанные средства с данного направления, армянская сторона сделает то же самое. Торосян подчеркнул, что Армения готова вести переговоры по этому вопросу.

Ранее пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что Армения стягивает живую силу и артиллерийские установки к границе двух стран. Согласно информации министерства, стягивание дополнительного личного состава со стороны Вооруженных сил Армении было замечено во второй половине дня 16 октября. В ведомстве добавили, что вся ответственность за напряженность, которая может возникнуть в регионе, «лежит на военно-политическом руководстве Армении».

Позднее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения нарушала свои обязательства в рамках трехсторонних договоренностей. Он отметил, что Ереван препятствует процессу нормализации отношений, открытию коммуникаций, делимитации границ, а также работе по гуманитарному направлению.