Ереван обратился к ОБСЕ для подписания мирного договора с Баку

Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения, говорится в сообщении армянского МИД. При этом отмечается, что Ереван ответил на ранее переданные азербайджанской стороной предложения.

На основе Устава ООН, Международного пакта о политических и гражданских правах и Хельсинского Заключительного акта, с целью организации переговоров между Арменией и Азербайджаном по заключению мирного договора Армения обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку направил в Ереван предложение по нормализации отношений. Отмечается, что документ состоит из пяти пунктов. В Баку полагают, что это хорошая возможность нормализовать отношения между двумя странами. Отмечается, что азербайджанская сторона готова к миру, несмотря на все трудности и проблемы прошлого.

Ранее замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов заявил, что Азербайджан готов начать процесс делимитации границ с Арменией без всяких условий. Он подчеркнул, что всё зависит от политической воли властей Армении, и отметил, что Баку выступает за открытие коммуникаций, полную реализацию трёхсторонних заявлений. Если этого не произойдёт, будут задержки в нормализации отношений, добавил он.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.