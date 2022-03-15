Ереван назвал условие подписания мирного соглашения с Баку

Переговоры между Баку и Ереваном о подписании соглашения о мире должны проходить без предварительных условий, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян информагентству «Арменпресс». Он отметил, что предложенные азербайджанской стороной принципы «не полностью отражают всю повестку существующих проблем».

Переговоры вокруг соглашения о мире должны проходить без предусловий. Что касается предложений Азербайджана, то, по сути, совместно подписав соглашение «О создании СНГ» ещё 8 декабря 1991 года, Азербайджан и Армения уже признали взаимную территориальную целостность и признали, что не имеют друг к другу территориальных претензий, — сказал Мирзоян.

Министр отметил, что принципиальным и основополагающим условием является гарантия права и свободы армян Карабаха.

Для нас проблема Нагорного Карабаха не вопрос территорий, а вопрос прав, — подчеркнул он.

Мирзоян добавил, что азербайджанской стороне уже переданы соответствующие ответы.

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ранее заявила, что Баку передал Еревану предложения, которые будут содержать пять базовых принципов нормализации отношений между двумя странами. По её словам, стороны могут заключить соглашение путём проведения интенсивных переговоров.

В свою очередь Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. При этом отмечается, что Ереван ответил на ранее переданные азербайджанской стороной предложения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.