Ереван и ОДКБ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе телефонного разговора с генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Кроме того, стороны обсудили вопрос председательства Армении в организации, указывается в пресс-релизе Аппарата Совета безопасности Армении.

Григорян подчеркнул, что граница между странами существует ещё с советских времён и отметил, что стороны не только признали её, но и ратифицировали соглашение в своих парламентах и сделали его неотъемлемой частью своего законодательства.

Стороны признали ее в 1991 году, вступая в СНГ, — заявил он.

Ранее член постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Гурген Арсенян заявил, что армянское правительство контролирует ситуацию с Азербайджаном и не будет обращаться за помощью в ОДКБ. Представитель Армении отметил, что руководство его страны предпочитает регулировать проблемы «путём переговоров, а не стрельбой».

До этого сообщалось, что Армения предложила Азербайджану зеркальный отвод войск от границы для создания возможности запуска процесса делимитации и демаркации границы, заявил секретарь Совбеза Армен Григорян во время брифинга. По его словам, нахождение вооружённых сил в близости друг к другу может способствовать возникновению новых обострений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.