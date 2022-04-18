Ереван и Москва решили сотрудничать в сфере кибербезопасности

Правительства России и Армении подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ. От имени Москвы и Еревана документ подписали секретари советов безопасности двух стран Николай Патрушев и Армен Григорян.

Согласно документу, основными направлениями сотрудничества России и Армении в области информационной безопасности, в частности, станут координация противодействия угрозам в этой сфере, обмен данными в целях выявления, предупреждения, пресечения и расследования правонарушений, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях, — говорится в сообщении.

Григорян прибыл в Москву в составе армянской делегации. Также в неё вошли вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян и министр образования, науки, спорта и культуры Ваграм Думанян.