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Ереван и Москва решили сотрудничать в сфере кибербезопасности

Ереван и Москва подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
17:30, 19 апреля 2022
Ереван и Москва решили сотрудничать в сфере кибербезопасности Фото: pexels.com
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Правительства России и Армении подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ. От имени Москвы и Еревана документ подписали секретари советов безопасности двух стран Николай Патрушев и Армен Григорян.

Согласно документу, основными направлениями сотрудничества России и Армении в области информационной безопасности, в частности, станут координация противодействия угрозам в этой сфере, обмен данными в целях выявления, предупреждения, пресечения и расследования правонарушений, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях, говорится в сообщении.

Григорян прибыл в Москву в составе армянской делегации. Также в неё вошли вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян и министр образования, науки, спорта и культуры Ваграм Думанян.

В рамках двухдневного визита в РФ премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен встретиться с главой кабмина Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Кроме того, Пашинян планирует съездить в Нижний Новгород.

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