Ереван и Москва обсудили напряжённость на армяно-азербайджанской границе

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко провёл в Москве встречу со своим армянским коллегой Ваге Геворкяном, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Переговоры прошли на фоне сообщений о стрельбе на границе Армении и Азербайджана.

В доверительной и конструктивной атмосфере обсуждены актуальные двусторонние вопросы, а также международная и региональная повестка дня, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило в четверг, 9 декабря, о гибели военнослужащего ВС республики на границе с Арменией. Уточняется, что в результате соответствующих мер, принятых армией Азербайджана, противоположную сторону удалось заставить прекратить провокацию. Тем не менее в ведомстве подчеркнули, что вина за гибель военнослужащего лежит на Армении.

Позже Минобороны Армении заявило о ранении солдата одной из воинских частей на юго-восточном участке границы. Как отмечается, раненый на настоящий момент находится в крайне тяжёлом состоянии. Позже армянское оборонное ведомство обвинило азербайджанские ВС в обстреле позиций на восточном участке границы. Как сообщается, обстрел вёлся из стрелкового оружия разного калибра и был подавлен ответными действиями.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.