«Ереван должен быть благодарен ОДКБ»: в ГД ответили на претензии Армении Депутат Госдумы Федоров: Армения должна быть благодарна ОДКБ, а не наоборот

Фото: kremlin.ru

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе

Предположение, что Организация Договора о коллективной безопасности что-то должна Еревану, неправильное и некомпетентное, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Евгений Федоров. По его словам, ОДКБ не должна поставлять вооружения в Армению вне контрактов и возможностей производителей.

Скорее, Армения должна [быть благодарна] этой организации. Ведь не было бы ОДКБ, Армения давно была бы в составе Турции, — заявил Федоров.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армени Григорян заявил, что Ереван ждет от ОДКБ содействия в защите своих границ, а не отправки миссии наблюдателей. По его словам, организация, признав границу страны, «должна была ее защитить, но в ответ они сказали, что не признают эту границу».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru, заявила, что ОДКБ готова к отправке наблюдательной миссии в Армению. По ее словам, организация ждет реакции от армянских властей, так как «мяч на стороне Еревана».

При этом глава армянского МИД Арарат Мирзоян подчеркнул, что Ереван никогда не отказывался от размещения миссии ОДКБ на приграничных территориях. По его словам, у Армении возникли сложности с согласованием зоны ответственности ОДКБ, однако работа в этом направлении была продолжена.