Ереван через МГ ОБСЕ ответил на предложения Баку по заключению мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что Ереван через Минскую группу (МГ) ОБСЕ письменно ответил на переданные ранее предложения Баку из пяти пунктов по заключению мирного соглашения. По его словам, Азербайджан пытается депортировать армян Карабаха.

Я неоднократно говорил о готовности заключить соглашение о мире. Но Баку заявляет, что пять предложений остались без ответов. Однако я детально прокомментировал этот вопрос, заявил, что армянская сторона письменно ответила на эти предложения и передала Азербайджану через страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, — заявил Пашинян.

По его словам, Азербайджан продолжает оправдания агрессии против Армении и Карабаха, пытаясь тем самым сформировать легитимность военного нападения. Он также отметил, что Баку неправильно трактует трёхсторонние договорённости между лидерами России, Азербайджана и Армении.

При этом Баку через дипломатическую или общественную площадки приводит тезисы, предложения и комментарии и обвиняет Армению в том, что Ереван не отвечает или деструктивно реагирует на эти тезисы и приписывает Армении какие-то общения и договоренности, — добавил Пашинян.

Ранее Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. Отмечается, что Ереван ответил на переданные азербайджанской стороной предложения по нормализации отношений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.