Ереван активизирует механизмы ОДКБ по защите территориальной целостности

Армения предпримет шаги для полноценного задействования механизмов ОДКБ по защите территориальной целостности стран-участниц, сказал секретарь Совбеза Армен Григорян в эфире Общественного телевидения. Он напомнил, что этому также будет способствовать председательство Армении в организации.

В этом направлении мы также ведём подготовительную работу. Конечно, с учётом сложившейся в мае ситуации мы обратились в ОДКБ, чтобы урегулировать кризис. Достаточных мер для этого приложено не было. Но мы продолжим работать, — сказал Григорян.

По его словам, возникший кризис на армяно-азербайджанской границе можно решить с помощью России и ОДКБ. В противном случае Армения будет вынуждена обратиться к другим международным партнёрам.

Ранее Григорян обратился к российской стороне с призывом защитить суверенную территорию Армении согласно двухстороннему договору от 1997 года. Он отметил, что Армения ожидает от России помощь в переговорной логике, если будет такая возможность. В противном случае, Ереван просит «предоставить Армении достаточную военную помощь, чтобы Армения смогла достичь развязки этой ситуации».

В Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Отмечается, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты интенсивному обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого были ранены двое азербайджанских военнослужащих.

Минобороны Армении также заявили о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинили Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. По данным ведомства, противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла адекватные действия. В результате противник потерял бронетехнику.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.