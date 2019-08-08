https://static.news.ru/photo/ecf75924-b98a-11e9-aa19-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Позиция президента Турции Тайипа Эрдогана, заявившего о непризнании воссоединения Крыма с Россией, разочаровывает. Об этом заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.

Парламентарий отметил, что Эрдоган уже не первый раз ведёт «политику двойных стандартов».

Нас очень разочаровывает эта позиция, ведь мы понимаем, что де-факто Турция сейчас заигрывает с украинской стороной и спекулирует крымско-татарским вопросом, — приводит РИА Новости слова Ганжары.

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что «аннексию Крыма Турция не признала и не признает». Турецкий лидер также подчеркнул, что Анкара продолжит защиту прав крымских татар, писал News.ru.