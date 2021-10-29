Эрдоган ждёт от США прекращения поддержки курдов в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил своему американскому коллеге Джо Байдену о своём «огорчении» относительно поставок США оружия силам самообороны курдов в Сирии.
Верю, что в дальнейшем этот процесс так продолжаться не будет, — заявил Эрдоган, чьи слова приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что Турция и её союзники начали подготовку кампании против курдско-арабского альянса, в котором ведущую роль играют лево-радикальные формирования «Отряды народной самообороны» (ОНС), связанные с Автономной администрацией северо-востока Сирии (ААВС) во главе с партией «Демократический союз» — сирийским филиалом турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявлена в Турции террористической организацией. Это связано с продолжающимися атаками на турецких военных, действующих в Сирии, со стороны курдских формирований.