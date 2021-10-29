Эрдоган ждёт от США прекращения поддержки курдов в Сирии

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Если 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26), открывшаяся 31 октября в Глазго, закончится неудачей, это обнулит все достижения мировой координации в вопросах климата. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Джонсона, страны, исторически и в настоящее время более всего ответственные за выбросы, не выполняют свою часть работы. Если мы хотим, чтобы COP26 не закончилась провалом, то это должно...