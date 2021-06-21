Эрдоган заявил об угрозе развала НАТО без Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что НАТО без Турции столкнётся с трудностями, способными привести к исчезновению Альянса. Такое заявление турецкий руководитель сделал в ходе телеобращения, комментируя итоги саммита НАТО в Брюсселе.

По мнению Эрдогана, без Турции НАТО будет сложно сохранить не только свою силу, но и само своё существование.

Турция полностью выполняет свои обязательства перед Альянсом. Она признает важность сохранения НАТО, несмотря на то что была оставлена в одиночестве в то время, когда ей больше всего нужна поддержка, — сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, в региональных кризисах в Сирии, Ираке, Палестине, Ливии НАТО «не смогла проявить сильную волю, ожидаемую от неё».

Во время переговоров в ходе саммита мы еще раз указали на то, что понимание «плохие террористы — хорошие террористы» неверное, — сообщил президент Турции.

Он также отметил, что его страна ожидает «более искреннего и сильного вклада» НАТО в борьбу с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана у южных границ государства.

Ранее Эрдоган сообщил, что введённый в Турции из-за пандемии коронавирусной инфекции комендантский час будет отменён с 1 июля.