https://static.news.ru/photo/736df7f0-3853-11ea-86ae-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что отправляет военнослужащих страны в Ливию.

В ходе выступления в Анкаре политик подчеркнул, что турецкие войска будут помогать главе правительства нацсогласия (ПНС) Фаизу Сараджу, отмечает Reuters.

Эрдоган также добавил, что Турция продолжит использовать все военные и дипломатические средства для обеспечения стабильности в регионе.

Как писал NEWS.ru, 19 января в Берлине пройдёт конференция, посвящённая ливийскому урегулированию. В ней примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава ПНС Ливии Фаиз Сарадж. Также будут присутствовать представители Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта и Алжира и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.