Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что отправляет военнослужащих страны в Ливию.
В ходе выступления в Анкаре политик подчеркнул, что турецкие войска будут помогать главе правительства нацсогласия (ПНС) Фаизу Сараджу,
Эрдоган также добавил, что Турция продолжит использовать все военные и дипломатические средства для обеспечения стабильности в регионе.
Как писал NEWS.ru, 19 января в Берлине пройдёт конференция, посвящённая ливийскому урегулированию. В ней примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава ПНС Ливии Фаиз Сарадж. Также будут присутствовать представители Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта и Алжира и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен