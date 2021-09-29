Эрдоган: мир на Ближнем Востоке зависит от отношений с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что мир на Ближнем Востоке зависит от отношении Анкары и Москвы. Такое заявление он сделал в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, пишет ТАСС.

По его словам, укрепление взаимоотношений двух стран принесёт большую пользу.

Наши совместные шаги в Сирии имеют большое значение. Мир в этом регионе зависит от российско-турецких отношений, — подчеркнул политик.

29 сентября в Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана. Ожидается, что сначала президенты поговорят один на один, затем последует рабочий завтрак.

На встрече Путин и Эрдоган затронут темы Сирии, Ливии, Афганистана и Закавказья. Также главы государств обсудят некоторые вопросы двусторонних отношений. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что Путин и Эрдоган не будут касаться темы Крымского полуострова.

Профессор турецкого Университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал ранее высказал мнение, что Путин и Эрдоган могут заключить «историческую сделку» на встрече в Сочи. Предположительно, соглашение будет направлено на поддержание мира на Ближнем Востоке.