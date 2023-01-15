Эрдоган заявил о сохранении отношений с Путиным, несмотря на нападки Запада

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Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

В то время как все «напали» на РФ, Анкара сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит РИА Новости. Ранее в Турции неоднократно заявляли о нежелании присоединяться к западным санкциям против Москвы.

Пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с Путиным так же, как и раньше, — сказал Эрдоган в ходе встречи с молодежью в Мугле.

Он напомнил о предложении Путина бесплатно направить продовольствие нуждающимся странам и подчеркнул, что Турция поддержала эту инициативу.

Ранее президент России в ходе телефонных переговоров с Эрдоганом затронул тему стамбульских договоренностей по вывозу зерна. Путин подчеркнул необходимость добросовестного комплексного подхода, подразумевающего устранение всех барьеров для российского экспорта.

В свою очередь Эрдоган заявил, что Анкара планирует обеспечить российским зерном бедные страны Африки. По его словам, ресурсы будут обрабатываться в Турции на мукомольных предприятиях, после чего государство обеспечит их транспортировку на Черный континент.