https://static.news.ru/photo/36b47c74-6154-11ea-941a-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: trpresidency/twitter.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара готова предпринять односторонние действия в сирийском Идлибе. Это произойдёт, если Россия откажется выполнять собственные обязательства по этой проблеме.

Высказывание турецкого лидера приводит агентство «Анадолу». По его словам, единственной целью Анкары является создание безопасных условий, при которых «в свои дома смогут вернуться 3,6 млн сирийцев в Турции и 1,5 млн жителей Идлиба у её границ». При этом Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона не покушается на территориальную целостность соседней Сирии.

5 марта в Кремле прошли переговоры между президентами России и Турции. Их темой было урегулирование конфликта в Идлибе. Стороны договорились о перемирии, а также подтвердили приверженность «астанинскому формату» и заявили о совместном патрулировании стратегически важной трассы М4.

Анкара вопреки протестам руководства Сирии в последнее время активно поддерживает вооружённую сирийскую оппозицию. Москва же выступает на стороне официальных властей Дамаска. Противостояние между экстремистами и официальной властью Сирии вышло на новый уровень 27 февраля. Тогда в результате обстрела в этой провинции погибли 36 турецких военных.

Как ранее передавал NEWS.ru, Путин на встрече с Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели его солдат, назвав случившееся большой трагедией. Путин при этом уточнил, что сирийская армия не знала о местонахождении турецких военных.