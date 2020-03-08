Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара готова предпринять односторонние действия в сирийском Идлибе. Это произойдёт, если Россия откажется выполнять собственные обязательства по этой проблеме.
Высказывание турецкого лидера
5 марта в Кремле прошли переговоры между президентами России и Турции. Их темой было урегулирование конфликта в Идлибе. Стороны договорились о перемирии, а также подтвердили приверженность «астанинскому формату» и заявили о совместном патрулировании стратегически важной трассы М4.
Анкара вопреки протестам руководства Сирии в последнее время активно поддерживает вооружённую сирийскую оппозицию. Москва же выступает на стороне официальных властей Дамаска. Противостояние между экстремистами и официальной властью Сирии вышло на новый уровень 27 февраля. Тогда в результате обстрела в этой провинции погибли 36 турецких военных.
Как ранее передавал NEWS.ru, Путин на встрече с Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели его солдат, назвав случившееся большой трагедией. Путин при этом уточнил, что сирийская армия не знала о местонахождении турецких военных.
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