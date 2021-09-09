Эрдоган заявил о необходимости взаимодействия с талибами

Президент Труции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости взаимодействия с движением «Талибан» с целью не допустить рост потока мигрантов. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с премьером Италии Марио Драги, сообщается на сайте администрации Турции.

Президент Эрдоган заявил о необходимости продолжать взаимодействие с движением «Талибан» в целях обеспечения доставки гуманитарной помощи в Афганистан, в противном случае следует ожидать усиления миграционного давления, — сказал Эрдоган.

Как отмечается, президент Турции указал на необходимость в кратчайшие сроки без предварительных условий начать переговоры об обновлении таможенного союза и миграционного соглашения между ЕС и Турцией.

Ранее сообщалось, что Турция передала талибам идеи насчёт безопасности аэропорта Кабула. По словам главы МИД Турции, Турция получила предложения о сотрудничестве по аэропорту Кабула и талибов и от представителей других стран. Также к обеспечению безопасности воздушной гавани могут быть привлечены частные компании.