Эрдоган заявил о намерении Турции стать членом ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна намеревается стать полноправным членом Евросоюза. Об этом глава турецкого государства заявил во время встречи с послами стран ЕС в резиденции «Чанкая» в Анкаре.

Турция, как и ранее, нацелена на полноправное членство в ЕС. Призываю не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и ЕС под предлогом обеспечения «солидарности» внутри Евросоюза, — заявил Эрдоган.

Президент отметил, что Турция является, по его мнению, ключом к решению проблем, с которыми на сегодня столкнулись государства Евросоюза.

Страна подала заявку на вступление в ЕС ещё в 1987 году. Но переговоры по этому поводу начались только в 2005 году. Из-за разногласий они не раз приостанавливались. В настоящий момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продуманная политика Турции делает её «восходящей звездой XXI века». По его словам, рост ВВП Турции по итогам 2021 года достигнет двухзначного показателя. Кроме того, властям страны удалось избавиться от долга перед Международным валютным фондом.