Эрдоган заявил о намерении обеспечить зерном из России бедные страны Африки

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует обеспечить российским зерном бедные страны Африки. По его словам, ресурсы будут обрабатываться в Турции на мукомольных предприятиях, после чего государство обеспечит их транспортировку на Черный континент, передает агентство Anadolu.

[Президент РФ Владимир] Путин вновь отметил готовность своей страны поставлять агропродукцию в беднейшие страны. Мы готовы содействовать, перемалывать на предприятиях Турции зерно в муку и поставлять в слаборазвитые африканские страны, — пояснил Эрдоган.

Ранее президент России в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой затронул тему стамбульских договоренностей по вывозу зерна, Путин подчеркнул необходимость добросовестного комплексного подхода, подразумевающего устранение всех барьеров для российского экспорта.

Кроме того, глава государства подтвердил открытость России к диалогу по конфликту с Украиной, однако «при условии выполнения киевскими властями известных требований и учета новых территориальных реалий». Путин акцентировал внимание на деструктивной роли западных государств, поставляющих Киеву вооружение, предоставляющих оперативную информацию и целеуказания, говорится на сайте Кремля.